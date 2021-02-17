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Valve и Netflix анонсировали аниме-сериал по DOTA — он выйдет 25 марта [Трейлер]

Valve и Netflix анонсировали аниме-сериал по DOTA — он выйдет 25 марта [Трейлер]

Valve и Netflix анонсировали аниме-сериал по DOTA — он выйдет 25 марта [Трейлер]


Аниме под названием Dota: Dragon’s Blood выйдет на Netflix уже 25 марта, а пока желающие могут посмотреть трейлер грядущей адаптации знаменитой MOBA от Valve.

В сериале будет восемь эпизодов, а сюжет расскажет о рыцаре по имени Дэвион, который сражается с драконами.

«После знакомства с могущественным древним Эльдвурмом, а также с благородной принцессой Мираной, выполняющей собственную секретную миссию, Дэвион становится частью событий, которые намного масштабнее, чем он мог себе представить», говорится в описании сюжета аниме.

 

Создателем адаптации выступает южнокорейская студия Studio MIR («Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник»). Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером стал Эшли Миллер («Тор» и «Люди Икс: Первый класс»), а сопродюсером выступил Ки Хьюн Рю («Вольтрон: Легендарный защитник»).

Остается добавить, что Dota 2 — не единственная популярная MOBA, удостоившаяся телеадаптации. Riot Games активно работает над мультсериалом под названием Arcane по вселенной League of Legends. Изначально его планировали выпустить в 2020 году, но из-за пандемии премьеру пришлось задержать до 2021 года.

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