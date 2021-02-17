Valve и Netflix анонсировали аниме-сериал по DOTA — он выйдет 25 марта [Трейлер]

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Аниме под названием Dota: Dragon’s Blood выйдет на Netflix уже 25 марта, а пока желающие могут посмотреть трейлер грядущей адаптации знаменитой MOBA от Valve.

В сериале будет восемь эпизодов, а сюжет расскажет о рыцаре по имени Дэвион, который сражается с драконами.

«После знакомства с могущественным древним Эльдвурмом, а также с благородной принцессой Мираной, выполняющей собственную секретную миссию, Дэвион становится частью событий, которые намного масштабнее, чем он мог себе представить», говорится в описании сюжета аниме.

We're excited to announce a brand-new anime series exploring the Dota universe like never before. As fellow fans of Dota and its passionate global community, we look forward to sharing this new adventure with you when it premieres on Netflix March 25.https://t.co/rHcL5QSi5b — DOTA 2 (@DOTA2) February 17, 2021

Создателем адаптации выступает южнокорейская студия Studio MIR («Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник»). Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером стал Эшли Миллер («Тор» и «Люди Икс: Первый класс»), а сопродюсером выступил Ки Хьюн Рю («Вольтрон: Легендарный защитник»).

Остается добавить, что Dota 2 — не единственная популярная MOBA, удостоившаяся телеадаптации. Riot Games активно работает над мультсериалом под названием Arcane по вселенной League of Legends. Изначально его планировали выпустить в 2020 году, но из-за пандемии премьеру пришлось задержать до 2021 года.