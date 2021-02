Valve и Netflix анонсировали аниме-сериал по DOTA — он выйдет 25 марта [Трейлер]

Аниме под названием Dota: Dragon’s Blood выйдет на Netflix уже 25 марта, а пока желающие могут посмотреть трейлер грядущей адаптации знаменитой MOBA от Valve.

В сериале будет восемь эпизодов, а сюжет расскажет о рыцаре по имени Дэвион, который сражается с драконами.

«После знакомства с могущественным древним Эльдвурмом, а также с благородной принцессой Мираной, выполняющей собственную секретную миссию, Дэвион становится частью событий, которые намного масштабнее, чем он мог себе представить», говорится в описании сюжета аниме.

We're excited to announce a brand-new anime series exploring the Dota universe like never before. As fellow fans of Dota and its passionate global community, we look forward to sharing this new adventure with you when it premieres on Netflix March 25.https://t.co/rHcL5QSi5b

— DOTA 2 (@DOTA2) February 17, 2021