Valve работает над созданием собственного статистического сервиса, который заменит сторонний Steam Spy

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Во время одной из игровых конференций руководитель отдела развития бизнеса Valve Ян-Петер Эверт заявил, что его компания уже работает над информационно-статистическим сервисом, который заменит аналогичный продукт Steam Spy от бывшего главреда журнала «Gameplay» Сергея Галёнкина.

Напомним, что сервис Steam Spy отслеживает объемы продаж компьютерных игр в цифровом онлайн-магазине Steam, пользуясь открытыми данными и API Steam. После недавних изменений приватности данный сервис смог использовать данные только от тех аккаунтов, в которых вручную выставлена соответствующая опция (по умолчанию информация скрыта), что заметно повлияло на точность собираемой информации.

Отвечая на вопросы о будущей судьбе Steam Spy, Ян-Петер Эверт ответил, что разработчики игр «нуждаются в чем-то лучшем, чем Steam Spy» и Valve готова обеспечить их таким инструментом анализа.

«Мы усиленно работаем над новыми инструментами и новыми путями получения данных о контенте в Steam.

Мы уверены, что статистические данные могут быть более точными и более полезными, чем те, что ранее предоставлял Steam Spy» — отметил Ян-Петер Эверт.

Напомним, что сервис Steam Spy был открыт еще в начале 2015 года, однако уже в конце 2017 года Steam затруднил доступ к необходимым для работы данным, заметно усложнив работу стороннего сервиса и снизив его точность.

В любом случае, вряд ли компания Valve задумалась бы о запуске такого сервиса, если бы не популярность и востребованность Steam Spy среди разработчиков и фанатов игр.

Источник: Engadget