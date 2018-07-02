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Valve работает над созданием собственного статистического сервиса, который заменит сторонний Steam Spy
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Valve работает над созданием собственного статистического сервиса, который заменит сторонний Steam Spy

Valve работает над созданием собственного статистического сервиса, который заменит сторонний Steam Spy

Во время одной из игровых конференций руководитель отдела развития бизнеса Valve Ян-Петер Эверт заявил, что его компания уже работает над информационно-статистическим сервисом, который заменит аналогичный продукт Steam Spy от бывшего главреда журнала «Gameplay» Сергея Галёнкина.

Напомним, что сервис Steam Spy отслеживает объемы продаж компьютерных игр в цифровом онлайн-магазине Steam, пользуясь открытыми данными и API Steam. После недавних изменений приватности данный сервис смог использовать данные только от тех аккаунтов, в которых вручную выставлена соответствующая опция (по умолчанию информация скрыта), что заметно повлияло на точность собираемой информации.

Отвечая на вопросы о будущей судьбе Steam Spy, Ян-Петер Эверт ответил, что разработчики игр «нуждаются в чем-то лучшем, чем Steam Spy» и Valve готова обеспечить их таким инструментом анализа.

«Мы усиленно работаем над новыми инструментами и новыми путями получения данных о контенте в Steam.
Мы уверены, что статистические данные могут быть более точными и более полезными, чем те, что ранее предоставлял Steam Spy» — отметил Ян-Петер Эверт.

Напомним, что сервис Steam Spy был открыт еще в начале 2015 года, однако уже в конце 2017 года Steam затруднил доступ к необходимым для работы данным, заметно усложнив работу стороннего сервиса и снизив его точность.

В любом случае, вряд ли компания Valve задумалась бы о запуске такого сервиса, если бы не популярность и востребованность Steam Spy среди разработчиков и фанатов игр.

Источник: Engadget

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