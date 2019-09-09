Valve запретила разработчикам и издателям игр анонсировать проекты в Steam, но при этом делать их эксклюзивами других платформ

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Один из пользователей Reddit обнаружил в условиях соглашения Steam Direct (инструмент для разработчиков и издателей) новый пункт, который, по-видимому, был добавлен для борьбы с эксклюзивами Epic Games Store.

По сути, в нем сказано следующее: если разработчик или издатель анонсировал игру в Steam, то она должна выйти на платформе Valve одновременно с релизом в других магазинах. То же самое касается выхода локализаций и обновлений.

Иными словами, Valve больше не позволяет компаниям создавать страницу игры в Steam, тем самым рекламируя проект для пользователей магазина, и откладывать ее выход на длительный срок, при этом начав продажи в условном Epic Games Store.

Если игра уже вышла в другом магазине и разработчик хочет выпустить ее в Steam, он должен выпустить ее в течение 30 дней с момента анонса релиза игры в магазине Valve.

По всей видимости, таким образом компания Гейба Ньюэлла решила раз и навсегда покончить с ситуациями наподобие той, что произошла с Metro Exodus: за пару недель до релиза издатель объявил, что игра станет временным эксклюзивом EGS, а в сервисе Valve появится лишь через год, что в итоге вылилось в пренеприятнейшую — по мнению руководства Steam — историю.

Источник: Reddit