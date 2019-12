Венгрия оштрафовала Facebook на $4 млн за неправдивый слоган

Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало Facebook на 1,2 млрд форинтов ($4 млн) за то, что компания якобы ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, заявив, что ее услуги являются бесплатными. По утверждению местных чиновников, это крупнейший в истории страны штраф, связанный с вопросом защиты прав потребителей.

Как сообщает Associated Press, негодование у венгерского ведомства вызвал слоган «Бесплатно и каждый может присоединиться» («Free and anyone can join»), который Facebook ранее размещал на своей домашней странице и в справочном центре, тем самым утверждая, что услуги соцсети являются бесплатными.

Правда заключается в том, считает агентство, что в то время как пользователи действительно не платят деньги, они расплачиваются за пользование соцсетью тем, что Facebook собирает о них разного рода информацию, такую как потребительские предпочтения, интересы и привычки. Эти данные Facebook затем продает рекламодателям для повышения эффективности их рекламных кампаний, причем таргетированные таким образом рекламные объявления затем показываются непосредственно самим же пользователям Facebook в их новостной ленте.

Венгерское агентство заявило, что сообщение о бесплатном использовании Facebook «отвлекало внимание потребителей» от осознания компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные, а также последствий, связанных со сбором соцсетью такой информации.

В дополнение к вышесказанному чиновники указали, что в размере штрафа учтены не только доходы Facebook от рекламы в Венгрии, но и то, что компания перестала использовать данный слоган после начала расследования (отдельно подчеркивается, что в это же время аналогичные расследования инициировали американские чиновники и регулятор ЕС).

Напоследок отметим, что слоган «Бесплатно и каждый может присоединиться» Facebook использовал с 2010 года и по апрель 2019.

Источник: «Европейская правда«