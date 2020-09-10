Видео дня: взлет и посадка Falcon 9, летавшей на полярную орбиту с восточного побережья в рамках миссии SAOCOM-1B





30 августа ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту второй разведывательный спутник SAOCOM-1B для аргентинского космического агентства CONAE. Этот запуск примечателен использованием необычной траектории — впервые с 1969 года ракета выводилась на полярную орбиту с восточного побережья США. Вчера SpaceX опубликовала на своем YouTube-канале видео с кадрами запуска и посадки первой ступени, отснятыми закрепленной на ракете камерой.

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Ролик продолжительностью чуть больше двух минут демонстрирует непосредственно момент взлета ракеты, а также работу двигателей и решетчатых рулей с множеством корректирующих маневров, возвращение в атмосферу и последующую 20-ю (15-ю на LZ-1) успешную посадку первой ступени на сушу.

С 31 марта 2017 года, когда SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, компания Илона Маска уже 60 раз (из 70 попыток) успешно возвращала первые ступени: 20 раз на сушу и 40 раз на автономные морские платформы. 25 из восстановленных ступеней Falcon 9 использовались по несколько раз, а одна летала в космос целых шесть раз (пока это абсолютный рекорд). Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. Будем надеяться, что новые рекорды по многоразовым запускам Falcon 9 не заставят себя долго ждать. В этом месяце SpaceX планирует провести еще два запуска в интересах проекта Starlink — первый намечен на 17 сентября.