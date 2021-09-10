



Фантастична анімація «Ron’s Gone Wrong» / «Щось не так з Роном» від студій 20th Century Studios та Locksmith Animation’s отримала новий трейлер. Мультфільм розповідає про незграбного школяра Барні та його «Найкращого друга з коробки» Рона, розумного робота, який вміє ходити і говорити.

Але після випадкової несправності поведінка робота змінюється і він починає вести себе зовсім не так, як його запрограмували…





Режисерами анімації виступили Алессандро Карлоні та Жан-Філіп Віне, ролі озвучили Зак Ґаліфіанакіс («Похмілля у Вегасі»), Джек Ділан Ґрейзер («Шазам»), Олівія Колман (серіал «Корона»), Ед Гелмс (серіал «Офіс), Джастіс Сміт («Парк Юрського періоду 2. Загублений світ»), Роб Ділейні («Том і Джеррі», «Дедпул 2») та інші.

Прем’єра мультфільму «Ron’s Gone Wrong» / «Щось не так з Роном» в Україні призначена на 21 жовтня 2021 року.

Джерело: 20th Century Studios