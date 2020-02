Виртуальный конструктор Dreams, известный видеоигровой долгострой, выходит из раннего доступа

Известный видеоигровой долгострой Dreams выходит из раннего доступа. Студия Media Molecule, ранее подарившая миру такие игры, как LittleBigPlanet и Tearaway, объявила о том, что релизная версия виртуального конструктора, разрабатываемого эксклюзивно для PlayStation 4, выйдет в День всех влюбленных, 14 февраля, по цене 1049 грн.

Отметим, что впервые о Dreams стало известно в 2013 году. Игра представляет собой песочницу-конструктор, в ней можно рисовать картины, лепить скульптуры, проектировать здания и логические схемы, создавать музыку, собственные анимационные фильмы и игры — от мультяшных платформеров до гонок и шутеров от первого лица с реалистичной графикой. Своими наработками затем можно делиться с сообществом — примеры творений игрового коммьюнити Dreams можно найти, скажем, на Reddit. Некоторые из них представлены ниже:

Final Fantasy VII в Dreams.

Воссозданный в Dreams хоррор P.T.

Фанатский демейк Cyberpunk 1997, созданный в Dreams, призванный продемонстрировать, как могла бы выглядеть Cyberpunk 2077, если бы ее выпустили для первой PlayStation.

Аналогичный демейк The Last of Us Part II.

Ключевым нововведением релизной версии песочницы стала трехчасовая сюжетная кампания за авторством самих разработчиков. В ней главному герою истории — джазовому музыканту — предстоит путешествие по закоулкам собственного разума, которые предстанут в виде шутера, платформера, квеста и других игровых жанров. Помимо развлекательной функции, сюжетная кампания призвана ознакомить пользователей с функционалом конструктора и его возможностями.

Предрелизный трейлер.

В раннем доступе Dreams находилась с 16 апреля 2019 года.

Релизный трейлер.

Напоследок отметим, что несмотря на то, что вышедшая версия получила обозначение «1.0», ее функционал, по словам разработчиков, все еще реализован не до конца: в дальнейшем игроделы планируют добавить в проект, в частности, поддержку VR и мультиплеер, в котором игроки смогут совместно воплощать свои задумки в жизнь.

Источник: DTF