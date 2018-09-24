Власти Китая заблокировали огромное количество «вредных» сайтов, включая Twitch

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Национальное управление по противодействию нелегальным и порнографическим публикациям КНР отчиталось о том, что за 3 месяца чиновникам удалось заблокировать свыше 4 тысяч сайтов и учетных записей, «распространяющих неправильные ценности, пошлость и непристойность».

Отмечается, что под блокировку попали аккаунты и сайты, заподозренные в распространении слухов, распространении порнографии, вербовке в религиозные организации. В частности, местными регуляторами было заблокировано «распространяющее порнографию приложение Max, которое базировалась на территории Камбоджи и насчитывало в совокупности более 3 млн китайских пользователей». Впоследствии его разработчиков арестовали.

Также стало известно, что под блокировку попала и стриминговая платформа Twitch (информацию подтвердила администрация ресурса). Пользователи связывают эту блокировку с борьбой властей с игровой зависимостью среди подростков. Помимо этого, Twitch также был удален из местного магазина приложений AppStore, где стриминговая платформа совсем недавно вышла на 3-е место в рейтинге самых популярных загрузок магазина.

Напоследок отметим, что в КНР, стране со строгим политическим режимом, отсутствует свобода слова. На территории государства заблокирован YouTube, а корпорация Google вынуждена разрабатывать цензурированную версию поисковика DragonFly, чтобы получить одобрение от местного регулятора. Кроме этого, известные разработчики Valve, владеющие платформой Steam, объединились с местным издателем Perfect World с целью разработать «безвредный» с точки зрения властей страны магазин видеоигр.

По мнению чиновников, таким образом в будущем им удастся обеспечить «здоровую» и «чистую» онлайн-среду.

Источники: gamesindustry.biz, firstpost