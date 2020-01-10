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Вместо полноценного трейлера третьего сезона сериала «Chilling Adventures of Sabrina» Netflix опубликовал музыкальный клип Кирнан Шипки (но там есть свежие кадры)

Вместо полноценного трейлера третьего сезона сериала «Chilling Adventures of Sabrina» Netflix опубликовал музыкальный клип Кирнан Шипки (но там есть свежие кадры)

Вместо полноценного трейлера третьего сезона сериала «Chilling Adventures of Sabrina» Netflix опубликовал музыкальный клип Кирнан Шипки (но там есть свежие кадры)


Третий сезон мистического сериала Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix стартует ровно через две недели (24 января 2020 года), однако его создатели решили проявить креативность и вместо полноценного трейлера опубликовали… музыкальный клип, в котором исполнительница главной роли Кирнан Шипка исполняет песню «Straight to Hell» / «Прямиком в Ад».

Справедливости ради отметим, что в музыкальном клипе появляются отдельные кадры из нового сезона, так что его все же можно считать в какой-то степени трейлером проекта. В третьем сезоне главная героиня спустится в ад, чтобы спасти своего друга Николаса Скрэтча, в тело которого вселился сам Темный Лорд (именно эту завязку и обыгрывает песня).

Премьера предыдущего сезона сериала состоялась 5 апреля 2019 года, то есть промежуток между сезонами составит меньше года. Подобная ситуация скорее всего повторится и с четвертым сезоном (там тоже будет 8 серий), так как в 2018 году проект продлили сразу на два сезона, а значит команда имела возможность снимать оба сезона одновременно.

Напомним, что сериал Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на комиксе «Сабрина — маленькая ведьма» от Archie Comics, который уже экранизировался на американском телевидении на протяжении семи сезонов — с 1996 по 2004 год.

Источник: Netflix

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