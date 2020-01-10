Вместо полноценного трейлера третьего сезона сериала «Chilling Adventures of Sabrina» Netflix опубликовал музыкальный клип Кирнан Шипки (но там есть свежие кадры)





Третий сезон мистического сериала Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix стартует ровно через две недели (24 января 2020 года), однако его создатели решили проявить креативность и вместо полноценного трейлера опубликовали… музыкальный клип, в котором исполнительница главной роли Кирнан Шипка исполняет песню «Straight to Hell» / «Прямиком в Ад».

Справедливости ради отметим, что в музыкальном клипе появляются отдельные кадры из нового сезона, так что его все же можно считать в какой-то степени трейлером проекта. В третьем сезоне главная героиня спустится в ад, чтобы спасти своего друга Николаса Скрэтча, в тело которого вселился сам Темный Лорд (именно эту завязку и обыгрывает песня).

Премьера предыдущего сезона сериала состоялась 5 апреля 2019 года, то есть промежуток между сезонами составит меньше года. Подобная ситуация скорее всего повторится и с четвертым сезоном (там тоже будет 8 серий), так как в 2018 году проект продлили сразу на два сезона, а значит команда имела возможность снимать оба сезона одновременно.

Напомним, что сериал Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на комиксе «Сабрина — маленькая ведьма» от Archie Comics, который уже экранизировался на американском телевидении на протяжении семи сезонов — с 1996 по 2004 год.

Источник: Netflix