Vox: «Колонизация Марса на сегодняшний день – не самое разумное решение»

Однако к возможности основания такой колонии в ближайшей перспективе он также относится крайне скептично.

«Это будет очень сложно, очень дорого, и для этого нам нужно еще очень много времени, — говорит он. — Причем не десятилетия — этого едва ли хватит, чтобы просто впервые добраться до Марса, – а столетия».

Бекстед отметил, что он был бы рад, если бы создание самостоятельной колонии было действительно достижимо с нынешним развитием технологий. Но марсианское поселение вряд ли станет самодостаточным в обозримом будущем.

«Исследование космоса — достойное человеческое начинание. Однако сейчас оно не является самым важным в списке способов сохранить существование нашего вида», — утверждает Бекстед.

Дабы объяснить свою позицию, ученый сравнивает колонизацию Марса с возведением бункера в Новой Зеландии — стране, которая иногда упоминается как место, которое вряд ли может быть уничтожено или стать непригодным для жизни в результате ядерной зимы.

«Существуют ли какие-либо риски, от которых нас может защитить именно колония на Марсе, а не, скажем, бункер в Новой Зеландии? Похоже, что нет», — полагает он.

Изменение климата может оказаться намного более разрушительным, чем мы предполагаем – но вряд ли Земля станет менее пригодной для жизни, чем Марс или Луна, говорит Бекстед. В самых пессимистических прогнозах обмен ядерными ударами может снизить температуру Земли на 8-10 градусов, что было бы катастрофично для жизни, которую мы знаем… и все же на Марсе или Луне будет намного холоднее.

Даже если смертоносному биологическому оружию удастся уничтожить буквально всю жизнь на поверхности, Земля останется более пригодной для людей, чем космос. Аналогично, сбежать на Марс от разбушевавшегося ИИ можно — но только до тех пор, пока искусственный интеллект не достанет людей и там.

Исходя из вышесказанного, заключает Бекстед, хотя возможность колонизации космоса, несомненно, воодушевляет и захватывает воображение, на сегодняшний день людям необходимо сосредоточиться на снижении рисков здесь, на Земле. Потому что прежде, чем отправиться на Марс, человечеству необходимо продержаться на родной планете еще как минимум несколько столетий, пока с развитием технологий колонизация космоса не перестанет быть рисковой.

«При этом, — добавляет эксперт, — у ученых уже есть проекты, которые, в отличие от вознамерившегося колонизировать Марс Илона Маска, подходят к вопросу спасения человечества достаточно рационально».

Так, исследователи из Университета Рутгерса сейчас изучают климатические последствия ядерной войны, надеясь, что понимание того, какое опустошение может вызвать война, приведет к более безопасной ядерной политике. На юридическом факультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе специалисты исследуют влияние международного управления и сотрудничества в области климатического проектирования. Центр глобального развития рассматривает эпидемию Эбола в качестве примера, как люди могут управлять пандемией, а исследователи из оксфордского Института будущего человечества изучают международную координацию по поводу ИИ.

Ни один из этих исследователей не запустит в космос ракеты — а потому, вероятно, никогда не появится на первых страницах газет. Но их работа может помочь нам дожить до того дня, когда BlueOrigin и SpaceX — или их преемники, основанные нашими внуками, — смогут отвезти нас к звездам.