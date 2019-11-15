Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Эндрю Ян выступил против разделения IT-гигантов





Эндрю Ян, поддерживаемый Илоном Маском потенциальный кандидат в президенты США от демократов на выборах 2020 года, во время встречи с предпринимателем Сэмом Альтманом, основателем Y Combinator, заявил, что подход, который сегодня предлагает его политическая соперница Элизабет Уоррен — убежденная сторонница раздробления IT-гигантов типа Facebook и Amazon на мелкие компании, в корне ошибочен.

По словам Яна, даже если разделить Amazon на четыре отдельные компании, это не вернет к жизни магазины и торговые центры, которые закрылись из-за конкуренции с компанией Джеффа Безоса. Кроме того, подчеркивает политик, дробление в целом малоприменимо к IT-сфере, поскольку образование монополий естественно для этой отрасли.

«Нужно понимать, что на этом рынке все всегда крутится вокруг компаний-победителей: [после гипотетического дробления Alphabet на Google и другие компании] люди не станут чаще пользоваться Bing — просто потому, что его поисковый движок работает не так хорошо», — убежден он.

Участник президентской гонки признает, что технологические гиганты действительно порождают проблемы — например, не дают развиваться инновациям и поглощают любые перспективные стартапы, из-за чего сегодня «многие молодые предприниматели трудятся лишь для того, чтобы впоследствии продаться IT-гигантам, а не превзойти их». Однако их принудительное разделение — это попытка применить устаревшие методы 20-го века к сложной современной ситуации.

«IT-сфера — это не железная дорога и не нефтедобывающие компании, здесь такой подход не сработает», — говорит политик.

В качестве решения проблемы Ян предлагает «активно сотрудничать» с корпорациями ради достижения общих целей.

«Кто-то скажет, что IT-компании не приемлют регулирование, но с кем бы из представителей сферы я ни беседовал — все они выступают за разумное развитие [технологического сектора]», — указывает возможный кандидат в президенты США.

Напоследок отметим, что, по данным Business Insider, хотя Эндрю Ян — далеко не самый популярный среди возможных кандидатов на президентский пост, его кампанию в настоящее время активно поддерживает Кремниевая долина.

Источник: hightech.plus