Второй трейлер фантастической комедии «Космический джем: Новые легенды» / «Space Jam: A New Legacy» (премьера — 16 июля)

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Киностудия Warner Bros. представила новый трейлер анимационно-игрового фильма «Космический джем: Новые легенды» / «Space Jam: A New Legacy», который является идейным продолжением картины «Космический джем» / Space Jam 1996 года выпуска.

По сюжету чемпион NBA Леброн Джеймс и любимый герой многих поколений детей Багз Банни окунутся в эпические приключения на стыке двух миров. Из-за проделок искусственного интеллекта Леброн и его маленький сын Дом попадают в ловушку цифрового пространства и теперь отец должен сделать все, чтобы вернуться домой. Для этого он выйдет на баскетбольную площадку вместе с Багзом, Лолой Банни и остальной банды хулиганов Луни Тун, чтобы победить команду цифровых чемпионов, созданную искусственным интеллектом.





Режиссером фильма «Космический джем: Новые легенды» / «Space Jam: A New Legacy» выступил Малкольм Д. Ли, а главные роли сыграли Леброн Джеймс («Смолфут»), Дон Чидл («Мстители»), Крис Дэвис («Иуда и черный мессия»), Сонеква Мартин-Грин («Ходячие мертвецы»), Седрик Джо, Джефф Бергман, Эрик Бауза и другие.

Премьера фильма состоится 16 июля 2021 года в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

Источник: Warner Bros.