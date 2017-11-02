Второй трейлер фантастической комедии “Уменьшение” / Downsizing с Мэттом Дэймоном и Кристофом Вальцем

Студия Paramount Pictures опубликовала второй трейлер фантастической комедии “Уменьшение” / Downsizing, которая своей идеей напоминает старую комедию “Дорогая, я уменьшил детей” или еще более старую книгу “Приключения Карика и Вали”, однако по сюжету представляет собой скорее сатиру на современное общество.

В ближайшем будущем Земля сталкивается с кризисом перенаселения, в ответ на что ученые разрабатывают радикальный метод для решения проблемы, связанный с уменьшением роста людей до нескольких сантиметров. Супружеская пара (Мэтт Дэймон и Кристен Уиг) решается на рискованный эксперимент, однако когда муж уже прошел процедуру, жена в последний момент начинает сомневаться…

Надежду на то, что фильм получится как минимум интересным, внушает как актерский состав в лице Мэтта Дэймона, Кристен Уиг, Алека Болдуина, Кристофа Вальца, Джейсона Судейкиса и Нила Патрика Харриса, так и создатель картины Александр Пэйн, выступившим одновременно сценаристом и режиссером. Александр Пэйн известен своим черным юмором, воплощенным в сценариях к фильмам “На обочине” (2004) и “Потомки” (2011), за которые в свое время получил статуэтки Оскар.

Увидеть картину “Уменьшение” / Downsizing в кинотеатрах Украины можно будет 11 января 2018 года.

Источник: Paramount Pictures