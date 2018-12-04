Второй трейлер супергеройского фильма Captain Marvel / «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли

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Сегодня в рамках вечера большого футбола ESPN Monday Night Football студия Marvel Entertainment опубликовала второй трейлер супрегеройской картины Captain Marvel / «Капитан Марвел».

Сюжет фильма развивается в 90-ые годы прошлого века, когда пилот ВВС США Кэрол Денверс неожиданно получает суперсилы путем слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии. Роль воина по имени Мар-Велл сыграет Джуд Лоу, он же выступит в роли ментора, который обучит Кэрол контролировать свои новые способности.

Кроме главной героини в картине можно будет увидеть старых знакомых в лице Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Ронана Обвинителя (Ли Пейс) и Кората Преследователя (Джимон Хонсу). Из новичков можно отметить Джемму Чан, известную по сериалу Humans и недавней картине Crazy Rich Asians / «Безумно богатые азиаты», а также Бена Мендельсона («Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Первому игроку приготовиться»), который сыграет лидера кровожадных Скруллов.

Сценарий к фильму написали Николь Перлман и Мэг ЛеФов, а режиссуру осуществляли Анна Боден и Райан Флек. Премьера Captain Marvel / «Капитан Марвел» назначена на 7 марта 2019 года.

Источник: Marvel