Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2020 г. (по просмотрам страниц)
Наше традиционное дополнение к записи «Самые популярные материалы на ITC.UA в 2020 году» с выделением самых читабельных рецензий на фильмы, сериалы и игры, вышедшие в 2020 г. Это то, что вы, уважаемые пользователи, читали в прошлом году, по сути – Выбор читателей 2020.
Редакция ITC.ua отдает себе отчет, что на популярность материалов влияют многие факторы, начиная от скандальности тематики и броскости заголовка, и заканчивая днем и временем публикации, удачностью SEO-оптимизации, настроением поисковых роботов Google и т.д. Тем не менее, как и в инструментах Google Trends, количество просмотров статей в определенной мере демонстрирует интерес пользователей к данной тематике, фильму, игре и т.д. Сам Google в конце года публикует рейтинг самых популярных запросов по разным категориям, количество же прочтений статей на ITC.ua — это, по сути, своеобразный рейтинг интереса нашей аудитории? то есть… да, опять-таки Выбор читателей. Опережая претензии в комментариях – нет, это не полноценный Выбор, сделанный читателями в голосовании, а скорее общее настроение аудитории.
Как и в прошлом году, мы сделали отдельный Топ-10 новых игр 2020 г. и Топ-5 DLC 2020 г., т.к. два DLC заняли 3 и 6 место в общем рейтинге игр. Фильмы и сериалы также разнесены по разным спискам. Учитывались только рецензии, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2020 г.
И пара общих трендов, замеченных в рейтинге этого года. Читателей больше интересуют фильмы, демонстрировавшиеся в кинотеатрах, даже достаточно среднего качества, чем те, что появлялись на стриминговых сервисах. Это объяснимо, далеко не у всех есть подписки на стриминговые сервисы и не все смотрят фильмы с торрентов. Кроме того, читателям ITC.ua намного интереснее ПК и мультиплатформенные игры, чем консольные эксклюзивы, что в целом ожидаемо, Украина — традиционно ПК-шная страна, консоли имеются у намного меньшего числа пользователей. Из не вошедшего в список: DLC к старым играм порой интересней читателям, чем новые игры.
Топ-10 игр 20201
1. Cyberpunk 2077
2. Half-Life: Alyx
3. Call of Duty: Warzone
4. Genshin Impact
5. Serious Sam 4
6. Helltaker
7. Crusader Kings III
8. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
9. Horizon Zero Dawn Complete Edition
10. DOOM Eternal
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1 Рецензии на DLC вынесены в отдельный Топ-5, чтобы оставить в Топ-10 игр только оригинальные игры 2020 г.
Топ-5 DLC 20202
1. (3) Sid Meier’s Civilization VI – New Frontier Pass
2. (6) Metro Exodus – Sam’s Story
3. The Elder Scrolls Online Greymoor
4. American Truck Simulator – Idaho
5. American Truck Simulator – Colorado
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2 В скобках указано место в общем игровом списке
Топ-10 фильмов 2020
1. Underwater / «Под водой»
2. Tenet / «Тенет»
3. The Call of the Wild / «Зов предков»
4. El hoyo / «Платформа»
5. The New Mutants / «Новые мутанты»
6. Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина 1984»
7. Greyhound / «Грейхаунд»
8. The Witches / «Ведьмы»
9. The Old Guard / «Бессмертная гвардия»
10. Vanguard / «Авангард»
Топ-10 сериалов 2020
1. The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит»
2. Raised by Wolves / «Воспитанные волками»
3. Ratched / «Сестра Рэтчед»
4. Messiah / «Мессия»
5. Tales from the Loop / «Рассказы из Петли»
6. Snowpiercer / «Сквозь снег»
7. ZeroZeroZero / «НольНольНоль»
8. Rise of Empires: Ottoman / «Восход Османской империи»
9. Space Force / «Космические войска»
10. The Last Dance / «Последний танец»