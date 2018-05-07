Вышел официальный трейлер второго сезона сериала Luke Cage / «Люк Кейдж» от Marvel и Netflix

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После короткого тизера сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона сериала Luke Cage / «Люк Кейдж», в котором одноименный «пуленепробиваемый» супергерой противостоит злу в своем родном Гарлеме.

После завершения миссии в августе прошлого года с командой The Defenders / «Защитники» в составе героев сериалов Jessica Jones, Daredevil и Iron Fist, Люк Кейдж продолжает свою миссию по защите мирных жителей. В отличие от первого сезона, где ему приходилось скрываться во избежание огласки, здесь Люк действует открыто, однако этот способ накладывает на героя еще большую ответственность.

Судя по ролику, во втором сезоне Кейдж наконец получает серьезного соперника Bushmaster, который практически не уступает ему по силе и неуязвимости. Именно поэтому в борьбе с ним Люку придется балансировать на тонкой линии, отделяющей героя от злодея.

Фанатам вселенной Marvel также наверняка будет интересно увидеть Мисти Найт, получившую новую бионическую руку взамен отсеченной во время событий сериала The Defenders / «Защитники».

Премьера второго сезона сериала Luke Cage / «Люк Кейдж» состоится 22 июня 2018 года на платформе Netflix.

Источник: Netflix