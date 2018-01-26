Вышел полноценный трейлер юбилейного 25-го сезона автошоу Top Gear

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После короткого тизера с Кеном Блоком в роли полицейского компания BBC наконец опубликовала первый полноценный трейлер юбилейного 25-го сезона автошоу Top Gear.

В ролике можно увидеть фрагменты целого ряда сюжетов, в которых Мэтт Леблан, Крис Харрис и Рори Рид дурачатся и управляют новыми и старыми автомобилями, включая BMW M5, Alfa Stelvio SUV, Kia Stinger, McLaren 720S, Honda Civic Type R, Lexus LC, Ford Mustang GT, Jaguar F-Type, летающими багги, форсированными тракторами, мотоциклами и так далее.

Отметим, что точная дата премьеры 25-го сезона Top Gear все еще не известна, но скорее всего это произойдет в начале весны, так как в прошлом году показ автошоу стартовал 5 марта 2017 года, в отличие от 23-го сезона, вышедшего в преддверии летних каникул – 29 мая 2016 года.

Источник: Top Gear