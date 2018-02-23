Вышел второй трейлер мультфильма «Похищенная принцесса», над проектом работают Притула, Вирастюк, Усик, MONATIK и др.

Украинская студия Animagrad (FILM.UA Group) опубликовала второй трейлер своего полнометражного анимационного фильма «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила». Мультфильм представлен в жанрах фэнтези и комедия. Он создан при поддержке Госкино Украины.

Как отмечают создатели, сюжет мультфильма будет понятен широкой аудитории и заинтересует как взрослых благодаря универсальности тем, так и детей – приключениями и юмором. События мультфильма «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» разворачиваются в волшебном городе Киеве во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных колдунов. Странствующий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в неё, даже не подозревая, что девушка – дочь киевского князя. Но счастью влюбленных не суждено длиться вечно: злой колдун Черномор появился в магическом вихре и на глазах Руслана похитил возлюбленную, стремясь превратить силу её любви в собственную колдовскую мощь. Не раздумывая, Руслан отправился в погоню за похищенной принцессой, чтобы, преодолев все препятствия и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь – сильнее магии.

На этот раз рассказ в трейлере идёт от имени Милы (напомним, что в первом трейлере своё видение истории представил Руслан), которая рассказывает о тоскливых буднях принцессы и делится своими мечтами о приключениях. Мила ещё не знает, что её заветным желанием суждено сбыться, но совсем не так, как ей того хотелось бы.

К работе над мультфильмом «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» присоединились многие украинские знаменитости. Так, в первом трейлере впервые прозвучали голоса солистов группы «Время и Стекло» – Алексея Завгороднего (Позитива) и Нади Дорофеевой, а также телеведущих Юрия Горбунова и Сергея Притулы и лидера группы «ТНМК» – Олега «Фагота» Михайлюты. Вместе с тем, в проекте принимают участие актёры «Дизель Студио» Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и Александр Бережок, телеведущая Маша Ефросинина, актёр дубляжа Евгений Малуха, заслуженный артист Украины Николай Боклан, популярный блогер Пупси Кира, соорганизатор семейного фестиваля «Мамаслет» Аревик Арзуманова, а также заслуженные мастера спорта Украины – Василий Вирастюк и Александр Усик.

В частности, Александр Усик озвучил «одного из толерантных и прогрессивных троещинских бандитов». А популярный артист MONATIK озвучивает одного из антагонистов картины – Голову. И хотя у персонажа MONATIK во втором трейлере нет реплик, во второй части видеоролика звучит один из самых популярных треков музыканта.

Премьера мультфильм «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» запланирована на 7 марта 2018 года. Права на его прокат уже проданы более чем на 30 территорий, включая Китай, Южную Корею, Францию, Польшу, Болгарию, Германию, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. Мультфильм стал победителем 9-го конкурсного отбора Госкино, сумма государственного финансирования составляет около 20% от общего бюджета в 95 млн. грн.