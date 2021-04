Вышел новый (и гораздо более зрелищный) трейлер боевика «Отряд самоубийц: Миссия навылет»‎ от Джеймса Ганна

Ровно неделю назад Джеймс Ганн наконец показал первый полноценный трейлер мягкого перезапуска серии «Отряд самоубийц», но сегодня в сети появилось гораздо более интересное видео, которое ранее демонстрировали тольков в кинотеатрах.

Во-первых, в нем появилось несколько новых сцен и даже новый персонаж, а во-вторых, он заметно больше и подробнее рассказывает о героях фильма.

Although it’s April Fool’s, the only joke here is on the supervillains who agreed to work for Amanda Waller. Brand new #TheSuicideSquad trailer which dropped last night exclusively in theaters! Meet us in theaters August 6! pic.twitter.com/FwbtANOXEX

— James Gunn (@JamesGunn) April 1, 2021