Вышел новый (и гораздо более зрелищный) трейлер боевика «Отряд самоубийц: Миссия навылет»‎ от Джеймса Ганна

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Ровно неделю назад Джеймс Ганн наконец показал первый полноценный трейлер мягкого перезапуска серии «Отряд самоубийц», но сегодня в сети появилось гораздо более интересное видео, которое ранее демонстрировали тольков в кинотеатрах.

Во-первых, в нем появилось несколько новых сцен и даже новый персонаж, а во-вторых, он заметно больше и подробнее рассказывает о героях фильма.

Although it’s April Fool’s, the only joke here is on the supervillains who agreed to work for Amanda Waller. Brand new #TheSuicideSquad trailer which dropped last night exclusively in theaters! Meet us in theaters August 6! pic.twitter.com/FwbtANOXEX — James Gunn (@JamesGunn) April 1, 2021

Напомним, что Джеймса Ганна наняли на роль режиссера и сценариста The Suicide Squad всего через два дня после увольнения из Disney, который в итоге все равно вернул Ганна на роль постановщика «Стражей Галактики 3».

В фильме снялись участники первой части Марго Робби (Harley Quinn), Юэль Киннаман (Rick Flag), Джай Кортни (Captain Boomerang) и Виола Дэвис (Amanda Waller), а также новички: Сильвестр Сталлоне (King Shark), Идрис Эльба (Bloodsport), Джон Сина (Peacemaker), Натан Филлион (T.D.K.), Давид Дастмалчян (Polka-Dot Man), Майкл Рукер (Savant), Флул Борг (Javelin), Питер Капальд (Thinker), Алисия Брага (Solsoria), Пит Дэвидсон (Blackguard) и Шон Ганн (Ласка).

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» / The Suicide Squad выйдет в кинотеатрах 6 августа 2021 года и в тот же день появится в стриминговом сервисе HBO Max.

Источник: Warner Bros.