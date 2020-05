Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II, релиз состоится 19 июня 2020 года

Геймстудия Naughty Dog опубликовала сюжетный трейлер долгожданного сиквела игры The Last of Us, которая продолжит рассказ о судьбе повзрослевшей главной героини Элли. Спустя пять лет после страшного путешествия по охваченной эпидемией Америке Элли и Джоэл осели в Джексоне, штат Вайоминг. Обосновавшись в процветающей общине, они обрели желанную стабильность, несмотря на постоянную угрозу нападения зараженных и теряющих смысл жизни выживших.

Но однажды жестокие события разрушают это спокойствие, и Элли снова отправляется в путь, чтобы восстановить справедливость. Идя по следу тех, кто нарушил мир, она сталкивается с тяжелыми физическими и эмоциональными последствиями своих собственных действий. Недавняя утечка, организованная хакерами, позволила самым любопытным обитателям сети узнать ключевые моменты сюжета The Last of Us Part II, однако мы настоятельно рекомендуем не искать их, если вы хотите пройти игру самостоятельно, не испортив себе удовольстве спойлерами.

Интересно, что первоначально игра The Last of Us Part II должна была выйти в феврале текущего года, затем ее перенесли на 29 мая, после чего вообще отложили на неопределенный срок из-за коронавируса. К счастью, в конце апреля студия объявила новую дату релиза — 19 июня, которая остается актуальной и по сей день.

Напомним, что игровая франшиза заинтересовала канал HBO, который нанял шоураннера «Чернобыля» Крейга Мейзина и Нила Дракманна из Naughty Dog для работы над игровым сериалом по обеим частям игры.

Источник: The Verge