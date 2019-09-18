Вышел новый трейлер детективного фильма Райана Джонсона Knives Out / «Ножи наголо» с Дэниелом Крэйгом в главной роли

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Студия Lionsgate Movies выложила новый трейлер детективного фильма Knives Out / «Ножи наголо», снятого Райаном Джонсоном. Судя по ролику, эта работа располагает всеми составляющими отличного фильма — интересным сюжетом, звездным актерским составом и талантливым режиссером.

По сюжету детектив Бенуа Блан (Дэниел Крэйг) расследует убийство богатого писателя Харлана Тромби (Кристофер Пламмер), при этом в списке подозреваемых все многочисленное и разношерстное семейство, которое собралось на празднование 85-летнего юбилея своего главы, так как у каждого из них есть свои секреты и свои мотивы.

Кроме «агента 007» в фильме снялись Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), Крис Эванс («Мстители»), Ана Де Армас («Бегущий по лезвию 2049»), Джейми Ли Кертис («Хэллоуин»), Тони Коллетт («Шестое чувство»), Дон Джонсон («Полиция Майами: Отдел нравов»), Майкл Шеннон («Форма воды»), Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»), Джейден Мартелл («Оно») и т.д.

Премьера фильма Knives Out / «Ножи наголо» состоится 27 ноября 2019 года, его можно порекомендовать для просмотра всем любителям добротных детективов в духе Агаты Кристи.

Источник: EW