Вышел первый полноценный трейлер фантастического сериала в жанре альтернативной истории For All Mankind / «Для всего человечества»
Компания Apple опубликовала новый трейлер фантастического сериала в жанре альтернативной истории For All Mankind / «Для всего человечества», который выйдет на стриминговой платформе Apple TV+ уже 1 ноября 2019 года.
Сериал расскажет о мире, в котором первыми на Луну ступили не американские астронавты, а советские космонавты. Соответственно, США досталась роль догоняющих в космической гонке и для победы им придется найти новые вершины для покорения.
В главной роли снялся Юэль Киннаман, известный по сериалам «Карточный домик» и «Видоизмененный углерод», компанию ему составили Майкл Дорман, Сара Джонс, Ренн Шмидт, Шантель ВанСантен, Джоди Бальфур и другие.
Шоураннером проекта выступил Рональд Д. Мур, известный по работе над сериалами Star Trek / «Звездный путь» и Battlestar Galactica / Звездный крейсер «Галактика». Помогать ему будут Мэтт Уолперт и Бен Недиви, режиссером выступит Сет Гордон.
Источник: Apple