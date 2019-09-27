Вышел первый полноценный трейлер фантастического сериала в жанре альтернативной истории For All Mankind / «Для всего человечества»

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Компания Apple опубликовала новый трейлер фантастического сериала в жанре альтернативной истории For All Mankind / «Для всего человечества», который выйдет на стриминговой платформе Apple TV+ уже 1 ноября 2019 года.

Сериал расскажет о мире, в котором первыми на Луну ступили не американские астронавты, а советские космонавты. Соответственно, США досталась роль догоняющих в космической гонке и для победы им придется найти новые вершины для покорения.

В главной роли снялся Юэль Киннаман, известный по сериалам «Карточный домик» и «Видоизмененный углерод», компанию ему составили Майкл Дорман, Сара Джонс, Ренн Шмидт, Шантель ВанСантен, Джоди Бальфур и другие.

Шоураннером проекта выступил Рональд Д. Мур, известный по работе над сериалами Star Trek / «Звездный путь» и Battlestar Galactica / Звездный крейсер «Галактика». Помогать ему будут Мэтт Уолперт и Бен Недиви, режиссером выступит Сет Гордон.

Источник: Apple