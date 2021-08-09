Вышел первый полноценный трейлер полнометражного мультфильма «The Witcher: Nightmare of the Wolf», премьера состоится на Netflix 23 августа 2021 года

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После короткого тизер-трейлера стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер нового полнометражного мультфильма «The Witcher: Nightmare of the Wolf» / «Ведьмак. Кошмар Волка» по вселенной Ведьмака.

Анимационная картина рассказывает об учителе Геральта по имени Весемир, который принадлежит к первому поколению ведьмаков, созданному для противодействия порождениям зла.

Судя по ролику, авторам удалось создать довольно впечатляющее произведение, которое по зрелищности местами превосходит даже игровой сериал стримингового сервиса.

Главные роли озвучили Тео Джеймс (Весемир), Лара Пулвер (Тетра), Мэри Макдоннелл (Леди Цербст) и Грэм Мактавиш (Деглан). Анимацией занималась корейская студия Studio Mir, работавшая над такими проектами, как Dota: Dragon’s Blood, Voltron: Legendary Defender и The Legend of Korra.

Премьера полуторачасового аниме-фильма «The Witcher: Nightmare of the Wolf» состоится на платформе Netflix 23 августа 2021 года.

Источник: Netflix