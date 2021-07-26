Вышел первый полноценный трейлер сериала Dexter: New Blood / «Декстер: Новая кровь»

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Канал Showtime наконец опубликовал полноценный трейлер сериала Dexter: New Blood / «Декстер: Новая кровь», который продолжит историю маньяка Декстера Моргана спустя восемь лет после выхода финального сезона оригинального сериала.

Видео демонстрирует, что маньяку удалось отлично социализироваться, завести друзей и даже возлюбленную, но темная сторона его натуры все еще остается с Декстером. Оказывается, что можно годами скрывать свои наклонности, но достаточно небольшого инцидента, чтобы дьявол вырвался наружу…

Главную роль в продолжении сыграл практически не постаревший Майкл Си Холл, к актерскому составу также присоединились Клэнси Браун («Горец», «Побег из Шоушенка») и Джулия Джонс («Мир Дикого запада»), а также специально приглашенные Дженнифер Карпентер («Декстер») и Джон Литгоу («Декстер»).

Новый сезон сериала Dexter / «Декстер» состоит из 10 часовых серий, что типично для данного проекта (в период с 2006 по 2013 год вышло 8 сезонов по 12 серий в каждом). В США сериал выйдет на канале Showtime и стриминговом сервисе HBO Max 7 ноября 2021 года.

Источник: Variety