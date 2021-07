«Больше сейфов, меньше зомби»: Вышел первый тизер-трейлер боевика Army of Thieves / «Армия воров», который является приквелом Army of the Dead / «Армия мертвецов»

После ряда фотографий с героями фильма Army of Thieves / «Армия воров» стриминговый сервис Netflix показал фанатам первый тизер-трейлер нового проекта. Картина расскажет о взломщике сейфов Людвиге Дитере в исполнении Маттиаса Швайгхёфера, который предпримет первую и, как мы уже знаем, неудачную попытку ограбить банк в Лас-Вегасе в самом начале зомби-апокалипсиса, описанного в «Армии мертвецов».

Интересно, что в этом проекте Зак Снайдер выполняет роль исполнительного продюсера, тогда как режиссировать фильм взялся исполнитель главной роли Маттиас Швайгхёфер. Помимо немецкого взломщика в Army of Thieves / «Армия воров» появятся Натали Эммануэль («Игра престолов»), Руби О. Фи («Полярный»), Петер Симонишек, Гуз Хан, Джонатан Коэн и другие.

Боевик-ограбление Army of Thieves является первым, но не последним представителем франшизы «Army of …» — в скором времени на Netflix также выйдет аниме-сериал Army of the Dead: Lost Vegas. Также существует весьма высокая вероятность появления сиквела Army of the Dead / «Армия мертвецов» с новыми героями.

Точная дата премьеры боевика Army of Thieves / «Армия воров» пока не озвучивается, создатели пока ограничились размытым «скоро на экранах».

Источник: Netflix