Вышел полноценный трейлер аниме-антологии Star Wars: Visions, премьера состоится 22 сентября 2021 года в Disney+

Компания Lucasfim представила публике первый полноценный трейлер нового анимационного сериала «Star Wars: Visions», который представляет собой аниме-антологию от семи известных японских студий.

В состав сериала входит девять серий со следующим названиями: The Duel / «Дуэль» (Kamikaze Douga), Lop and Ochō / «Лоп и Очо» (Geno Studio / Twin Engine), Tatooine Rhapsody / «Татуинская рапсодия» (Studio Colorido / Twin Engine), The Twins / «Близнецы» (Trigger), The Elder / «Старейшина» (Trigger), The Village Bride / «Сельская невеста» (Kinema Citrus), Akakiri / «Акакири» (Science Saru), T0-B1 / «T0-B1» (Science Saru), The Ninth Jedi / «Девятый джедай» (Production IG).

Авторы обещают разноплановые истории из всех уголков далекой-далекой галактики, созданные в различных визуальных стилях. Как видно по трейлеру, в проекте нашлось место не только новым, но и старым персонажам и локациям.

Вся антология Star Wars: Visions будет доступна в стриминговом сервисе Disney+ 22 сентября 2021 года.

Источник: Star Wars