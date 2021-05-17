Вышел первый трейлер боевика «Snake Eyes: G.I. Joe Origins», который перезапустит франшизу «Бросок кобры» [премьера 23 июля 2021 года]

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Десять лет назад с перерывом в три года вышла пара боевиков «G.I. Joe: The Rise of Cobra» (2009) и «G.I. Joe: Retaliation» (2012), которые в локальном кинопрокате перевели как «Бросок кобры» и «Бросок кобры 2». Несмотря на столь длинный перерыв Paramount Pictures решили возродить франшизу, посвятив новый фильм становлению героя по имени Снейк Айз (Snake Eyes), то есть по сути, перед нами приквел основной истории.

Помимо зрелищных драк, перестрелок и погонь первые два фильма отличались весьма неплохим (для фильмов данного жанра) актерским составом, куда входили Дуэйн Джонсон, Брюс Уиллис, Ченнинг Татум, Джозеф Гордон-Левитт, Деннис Куэйд и другие.

В этот раз картина не может похвастать столь же ярким перечнем актеров, зато продюсерам удалось заполучить на титульную роль восходящую звезду Генри Голдинга, сыгравшего в картинах «Безумно богатые азиаты» (2018), «Рождество на двоих» (2019) и «Джентльмены» (2020).

Сценарий к картине написал Эван Спилиотопулос («Битва за планету Терра», «Геракл»), а режиссером выступил Роберт Швентке («РЭД», «Призрачный патруль», «Дивергент 2,3»). Первоначально фильм должен был выйти в конце 2020 года, но в итоге премьеру фильма перенесли на 23 июля 2021 года.

Источник: Paramount Pictures