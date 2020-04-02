«Что это было?»: Якобы первый официальный трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался фейком

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На прошлой неделе GSC Game World опубликовала первый скриншот из грядущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2, а сегодня пришла очередь взглянуть на «первый официальный трейлер» проекта.

Видео оказалось не слишком информативным, нам показали типичный для франшизы сеттинг (лес и сельская местность, заброшенные дома и техника), а также монстров и сталкеров. Качество проработки мира на данном этапе разработки находится на таком невысоком уровне, что если бы этот ролик выложили вчера, то фанаты скорее всего восприняли бы его как первоапрельскую шутку.

Впрочем, как оказалось, ролик все-таки фейковый, что успели подтвердить редакции ITC.UA представители студии GSC Game World.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2, разработка которого была перезапущена с достаточно неожиданного анонса 15 мая 2018 г., будет использовать игровой движок Unreal Engine 4. Официально GSC Game World подтвердила это только 2 января 2020 г. Кроме того, известно, что в игру не планируется добавлять лут-боксы и режим Королевской битвы, хотя последний вполне вписывается в общую концепцию проекта.

Источник: GSC Game World