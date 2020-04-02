Вышел первый трейлер корейского зомби-хоррора Peninsula / «Полуостров», который является прямым продолжением «Поезда в Пусан»

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В последнее время популярность фильмов о различных эпидемиях и вирусах заметно возросла, даже если речь идет о таком (пока) нереальном виде заболевания, которое превращает человека в зомби. Поэтому продолжение известного корейского зомби-хоррора Train to Busan / «Поезд в Пусан» под названием Peninsula / «Полуостров» наверняка привлечет заметное количество зрителей.

Напомним, что в «Поезде в Пусан» группа выживших боролась с зараженными пассажирами экспресса, отправляясь в город, который смог остановить распространение вируса. События сиквела развиваются спустя четыре года после сюжета первой части, в мире, где вирус все же победил и действует единственное правило — выжить любой ценой.

Режиссером и сценаристом проекта выступил автор оригинального фильма Ён Сан Хо, который также снял анимационный приквел Seoul Station / «Станция «Сеул»», запустивший данную зомби-франшизу. В ролях снялись мало известные за пределами Кореи актеры Кан Дон Вон (Gang Dong-won), Ли Джон Хён (Lee Jung-hyun), Ли Рэ (Lee Re), Квон Хэ Хё (Kwon Hae-hyo) и другие.

Премьера фильма Peninsula / «Полуостров» запланирована на 6 августа 2020 года.

Источник: IGN