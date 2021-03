Вышел первый трейлер мультсериала Star Wars: The Bad Batch, премьера на Disney+ состоится 4 мая 2021 года

Компания Lucasfilm опубликовала первый трейлер нового анимационного сериала Star Wars: The Bad Batch / «Звездные войны: Бракованная партия». Премьера первого сезона в стриминговом сервисе Disney Plus состоится уже через месяц — 4 мая 2021 года, в день Star Wars.

События сериала развиваются после завершения сюжета сериала Star Wars: The Clone Wars и рассказывают о пятерке клонов из экспериментальной партии, которая существенно отличается по своим генетическим характеристиками от стандартных клонов. Каждый из пяти членов отряда Clone Force 99 обладает собственной уникальной особенностью, что превращает их в серьезную боевую единицу, которая способна справиться практически с любым врагом.

Исполнительными продюсерами нового сериала Star Wars: The Bad Batch / «Звездные войны: Бракованная партия» выступили Дейв Филони (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Афина Иветт Портильо (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Бред Рау (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) и другие.

Источник: Polygon