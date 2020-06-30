Вышел первый трейлер сериала Cursed / «Проклятая» от Netflix по роману Тома Уилера и Фрэнка Миллера о Короле Артуре





После первого тизера стриминговый сервис Netflix решил показать полноценный трейлер сериала Cursed / «Проклятая».

Напомним, что это очередная экранизация графического романа (правда на этот раз на легендарно-историческую, а не супергеройскую тематику), которая переосмысливает легенду о Короле Артуре. В сериале нам покажут не только короля, но и избранную девушку Нимуэ, которая в итоге станет Владычицей озера и защитницей легендарного меча. Сериал снят на основе графического романа Cursed от Тома Уилера и Фрэнка Миллера («Город грехов», «300 спартанцев»), так что о качестве основы переживать не стоит.

У руля проекта Питер Маллан и Зетна Фуэнтес. Главную роль сыграла Кэтрин Лэнгфорд, получившая популярность после съемок в психологическом молодежном сериале «13 причин почему». Мерлина сыграет Густаф Скарсгард («Викинги»), а короля Артура — Девон Террелл («Барри»).

Премьера первого сезона сериала Cursed / «Проклятая» состоится на платформе Netflix 17 июля 2020 года.

Источник: Netflix