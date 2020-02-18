Вышел первый трейлер «Удивительных историй» — сериала-антологии Стивена Спилберга для Apple TV+

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Заработавший в прошлом году онлайн-кинотеатр Apple TV+ выделяется на фоне остальных в первую очередь скромной по объему библиотекой — такова выбранная купертиновским гигантом стратегия: выпускать относительно мало тайтлов, уделяя максимум внимания качеству. И вот сейчас Apple показала первый трейлер «Удивительных историй» / Amazing Stories — перезапуска одноименного сериала-антологии из 80-х с элементами научной фантастики и хоррора от Стивена Спилберга.

Это следующее горячо ожидаемое оригинальное шоу из заявленного стартового списка наряду с психологическим триллером «Слуга» / Servant от М. Найта Шьямалана.

Трейлер обещает «пять уникальных историй» и дает небольшое представление о каждой из них, включая ту, где дедушка осознает, что обладает супергеройскими способностями. Для Роберта Форстера («Твин Пикс», «Джеки Браун»), играющего этого самого дедушку, эта роль стала одной из последних перед смертью в октябре 2019-го. Помимо Роберта Форстера, в сериале в образах своих героев появятся Керри Бише, Джош Холлоуэй и Виктория Педретти.

Стоит отметить, что создатель оригинального шоу Стивен Спилберг выступил лишь продюссером перезапуска, но не поставил ни одного из пяти эпизодов первого сезона. Шоураннерами выступили Эдвард Китсис и Адам Хоровиц (продюсеры и сценаристы сериалов «Остаться в живых» и «Однажды в сказке»).

Премьера «Удивительных историй» состоится на Apple TV+ 6 марта — новые серии будут выходить по пятницам.