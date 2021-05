Вышел полноценный трейлер фантастического сериала Sweet Tooth / «Сладкоежка» о постапокалиптическом мире с гибридами людей и животных

После анонсирующего тизера стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер экранизации комикса DC Comics под названием Sweet Tooth / «Сладкоежка». Несмотря на доброе детское название, сериал рассказывает о постапокалиптическом мире, в котором по непонятной причине начинают рождаться так называемые гибриды — смесь людей и животных.

Главный герой — полумальчик-полуолень Гас, который пытается выяснить, почему он родился именно таким. Естественно, тут же появляются люди, которые винят во всех проблемах гибридов. Ну, и для баланса справедливости, другие пытаются помочь и защитить «человекозверей».

Продюсерами сериала выступили супруги Роберт Дауни мл. и Сьюзан Дауни, а сценаристом и режиссером — Джим Микл («В тени Луны», «Мы такие, какие есть»). Главные роли в сериале Sweet Tooth / «Сладкоежка» исполнили Кристиан Конвери («Веном», «Красивый мальчик»), Нонсо Анози («Игра престолов», «Артемис Фаул»), Адил Ахтар («Murdered by My Father»), Ализа Веллани («Upload»), Стефания Лави Оуэн («Крампус»), Дания Рамирес («Once Upon a Time»), Нил Сэндилэндс (The Flash) и Уилл Форте (МакГрубер).

Премьера фантастического сериала Sweet Tooth / «Сладкоежка» на стриминговой платформе Netflix состоится 4 июня 2021 года.

