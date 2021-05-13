Вышел полноценный трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера» / The Hitman’s Wife’s Bodyguard с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлом Л. Джексоном, Антонио Бандерасом и Морганом Фриманом

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После первого тизера пришла очередь опубликовать полноценный трейлер нового комедийного боевика «Телохранитель жены киллера» / The Hitman’s Wife’s Bodyguard, который является сиквелом фильма «Телохранитель киллера» / The Hitman’s Bodyguard.

Если вы смотрели первый фильм, то отлично понимаете, чего именно стоит ожидать от сиквела (кстати, триквел наверняка назовут «Телохранитель ребенка киллера») — своеобразного юмора, зрелищных драк и перестрелок, а также впечатляющего экранного взаимодействия главных героев в исполнении Райана Рейнольдса (телохранитель Майкл Брайс), Сэмюэла Л. Джексона (киллер Дариус Кинкейд) и Сальмы Хайек (жена киллера Соня Кинкейд). Кстати, спетую троицу дополнят еще два интересных актера — Антонио Бандерас и Морган Фриман.

Сценарий сиквела написал Том О’Коннор, а режиссером выступил Патрик Хьюз. Оба специалиста работали и над первой картиной, так что можно рассчитывать на преемственность основных черт фильма.

Премьера фильма «Телохранитель жены киллера» / The Hitman’s Wife’s Bodyguard запланирована на 16 июня 2021 года. Кстати, первая часть, вышедшая в 2017 году, собрала в прокате $176 млн при бюджете всего $30 млн.

Источник: Lionsgate