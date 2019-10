Вышел полноценный трейлер мультфильма Onward / «Вперед» от Disney/Pixar с Томом Холландом и Крисом Праттом

После первого тизера компании Disney и Pixar выложили полноценный трейлер полнометражного мультфильма Onward / «Вперед», который рассказывает о мире, где технологии заменили магию.

Главных героев-братьев в картине озвучивают Том Холланд и Крис Пратт, которые не только снимались вместе в нескольких фильмах вселенной «Мстители», но и дружат в реальной жизни.

Here’s how Chris Pratt (@prattprattpratt) & Tom Holland (@TomHolland1996) reacted when they saw the brand-new trailer for #PixarOnward 😮 Tomorrow, it’s your turn. pic.twitter.com/Wod5g2x2fF

— Disney and Pixar's Onward (@pixaronward) October 9, 2019