Вышел релизный трейлер шутера DOOM Eternal

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Вчера компании id Software и Bethesda Softworks опубликовали полные системные требования шутера DOOM Eternal, а сегодня выложили свежий релизный трейлер, разбавленный хвалебными цитатами из предварительных обзоров игры.

Как вы помните, анонсированный в 2018 году сиквел перезапуска Doom (2016) должен был выйти еще 22 ноября 2019 года. Однако за две недели до запланированного релиза создатели объявили о переносе выхода на 20 марта 2020 года. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, релиз игры таки состоится в объявленные сроки.

Отметим, что для запуска игры на минимальных настройках (1080p, 60 fps) понадобится процессор уровня Intel Core i5 / AMD Ryzen 3, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon R9 290 и 8 ГБ оперативной памяти. На консолях PS4 Pro и Xbox One X игра будет работать в режимах 2160p (4K) или в 1440p/60 FPS; на более слабых PS4 и Xbox One — 1080p и 60 FPS соответственно. В облачном сервисе Google Stadia шутер можно будет запустить в 1080p и 60 FPS на HD-экранах и в 2160p/1440p при 60 FPS на экранах 4K.

Напомним, что DOOM Eternal станет доступен на ПК в Steam и Bethesda.net в 02:01 20 марта, а консольные игроки смогут начать играть на два часа раньше.

Источник: Bethesda