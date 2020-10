Вышел тизер-трейлер продолжения «Бората» — в нем Саша Барон Коэн пытается победить коронавирус сковородкой

Буквально вчера мы узнали, что продолжение «Бората» выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video в конце октября, а сегодня Amazon выложила короткий тизер с первыми кадрами из фильма, а заодно подтвердила дату выхода — 23 октября. Также появился официальный постер фильма (ниже).

Судя по тем нескольким кадрам, которые показали в тизере, по стилю съемок и формату подачи новая часть «Бората» повторяет оригинальную ленту, вышедшую в 2006 году. Только теперь герой Саши Барона Коэна — знаменитость. И на улицах США его узнают обычные прохожие, и лишнее внимание, персонажу Коэна не очень нравится. Как и предполагалось, коронавирусную тему создатели тоже не обошли стороной — в одной из сцен на видео Саша Барон Коэн в образе Бората сражается с коронавирусом с помощью сковородки.



Накануне создатели фильма опубликовали короткий сатирический ролик в поддержку Дональда Трампа, где нынешнего президента США называют «защитником женщин», «героем войны» и любимцем темнокожих (там сказано, что «темнокожие любят его настолько сильно, что преклоняют колено»).

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU

— Republic of Kazakhstan 🇰🇿 (@KazakhstanGovt) September 30, 2020