Блоги
Вышел тизер-трейлер продолжения «Бората» — в нем Саша Барон Коэн пытается победить коронавирус сковородкой

Вышел тизер-трейлер продолжения «Бората» — в нем Саша Барон Коэн пытается победить коронавирус сковородкой

Вышел тизер-трейлер продолжения «Бората» — в нем Саша Барон Коэн пытается победить коронавирус сковородкой


Буквально вчера мы узнали, что продолжение «Бората» выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video в конце октября, а сегодня Amazon выложила короткий тизер с первыми кадрами из фильма, а заодно подтвердила дату выхода — 23 октября. Также появился официальный постер фильма (ниже).

Вышел тизер-трейлер продолжения «Бората» — в нем Саша Барон Коэн пытается победить коронавирус сковородкой

Судя по тем нескольким кадрам, которые показали в тизере, по стилю съемок и формату подачи  новая часть «Бората» повторяет оригинальную ленту, вышедшую в 2006 году. Только теперь герой Саши Барона Коэна — знаменитость. И на улицах США его узнают обычные прохожие, и лишнее внимание, персонажу Коэна не очень нравится. Как и предполагалось, коронавирусную тему создатели тоже не обошли стороной —  в одной из сцен на видео Саша Барон Коэн в образе Бората сражается с коронавирусом с помощью сковородки.

Накануне создатели фильма опубликовали короткий сатирический ролик в поддержку Дональда Трампа, где нынешнего президента США называют «защитником женщин», «героем войны» и любимцем темнокожих (там сказано, что «темнокожие любят его настолько сильно, что преклоняют колено»).

Amazon обещает опубликовать полноценный трейлер уже завтра.

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить