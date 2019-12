Вышел трейлер комедийного сериала HBO «Avenue 5», в котором Хью Лори спасает от бедствия круизный космический корабль

После короткого тизера компания HBO опубликовала полноценный трейлер нового комедийного сериала «Avenue 5» с Хью Лори в главной роли.

Этот великолепный британский актер сыграет капитана круизного космического корабля, который неожиданно для всех попадает в аварию. И главному герою предстоит не только разбираться с техническими проблемами и возвратом на Землю, но и параллельно успокаивать неопытный экипаж и богатых требовательных пассажиров.

Шоураннером сериала выступил шотландец Армандо Ианнуччи, сделавший себе имя на черном юморе — достаточно вспомнить политические сериалы «Гуща событий» (The Thick of It) и «Вице-президент» (Veep) или нашумевший фильм «Смерть Сталина».

Кроме Хью Лори в сериале заняты Ребекка Фронт («Аэронавты»), Джош Гад («Убийство в «Восточном экспрессе»»), Ленора Кричлоу («Чёрное зеркало»), Зак Вудс («Офис»), Итан Филлипс («Звёздный путь: Вояджер») и другие.

Премьерная серия сериала «Avenue 5» выйдет на канале HBO 20 января 2020 года.

Источник: HBO