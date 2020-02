Взявший «Оскар» мультфильм Hair Love / «Волосатая любовь» (целиком) и забавная история его создания

Основное внимание на церемонии вручения наград Американской академией кинематографических искусств и наук традиционно приковано к главным категориям – Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучший актер/актриса и т.д. Короткометражные фильмы и мультфильмы, получившие «Оскара», теряются на их фоне. И зря, ведь порой за созданием этих небольших работ скрывается очень интересная история, как в случае с семиминутной анимационной картиной Hair Love / «Волосатая любовь», получившей «Оскар» этого года как Лучший анимационный короткометражный фильм.

Прежде чем рассказать о создании этого мультфильма, я предлагаю вам посмотреть его. Благо это трогательная история о семье и любви длится всего 6 минут 47 секунд и целиком доступна на YouTube.

А теперь история. До вчерашнего дня Мэтью А. Черри не мог похвастаться вниманием прессы и критиков. Мэтью снял в качестве режиссера отдельные эпизоды сериалов Black-ish, Whiskey Cavalier и The Unicorn, а также полнометражные фильмы The Last Fall (2012) и 9 Rides (2016), получившие невысокие оценки зрителей. Кроме того, Мэтью пробовал себя в качестве оператора, сценариста, редактора, продюсера и даже строителя декораций. Все заработанные им награды ограничиваются призом American Black Film Festival за The Last Fall и Bahamas International Film Festival за 9 Rides. Но ведь никто не мешает мечтать о большем.

В 2012 г. Мэтью А. Черри опубликовал вот такой твит. «Однажды меня номинируют на «Оскар». Я претендую на это». Что ж, у всех нас есть мечты. Кто-то в детстве хотел стать космонавтом, кто-то полицейским, а кто-то — выиграть «Оскар».

I’m gonna be nominated for an Oscar one day. Already claiming it — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) June 2, 2012

Через четыре года, в 2016 г., Мэтью опубликовал еще один твит. «Среди подписчиков есть 3D-художники? Есть идея короткометражного фильма, достойного «Оскара», которая пришла из этой картинки. Свяжитесь со мной!». Собственно, с этой картинки и начался мультфильм Hair Love.

Any 3D artists follow me? I got an Oscar worthy short film idea to go with this image. Get at me 😳 pic.twitter.com/aj5IAzisJn — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) May 11, 2016

Еще через год, в июле 2017 г. Мэтью вышел со своей идеей на Kickstarter, запросив на ее реализацию достаточно скромные $75 тыс. Режиссера поддержали 4,981 человека, пожертвовавшие на создание фильма $284,058.

В августе 2019 г. мультфильм показали в кинотеатрах, в качестве короткометражки перед The Angry Birds Movie 2. Прокатчиком выступила Sony Pictures Animation. В декабре 2019 г. мультик стал доступен для просмотра онлайн на YouTube, Instagram TV, Facebook и Twitter. Ну а окончание мы знаем. Картина была номинирована и выиграла «Оскар 2020» за Лучший анимационный короткометражный фильм. А Мэтью А. Черри прокомментировал свой твит 2016 года словами «Сделано».

Hair Love — не первая короткометражка, профинансированная на Kickstarter и номинированная на «Оскар». И даже не первая, выигравшая подобную награду. Документальный фильм Inocente, собравший на Kickstarter $52,527, выиграл награду Академии за Лучший документальный короткометражный фильм в 2013 г. Если же вспоминать полнометражные фильмы, то тот же уникальный Loving Vincent / «С любовью, Винсент» начинался как Kickstarter проект, впрочем, итоговый бюджет был на два порядка выше собранной на краундфандинговой платформе суммы. Да и «Оскар» Loving Vincent в итоге не достался, шансов в категории Лучший анимационный полнометражный фильм против Coco / «Коко» от Pixar у него не было.

После титров Hair Love, традиционно для краудфандинговых проектов, можно увидеть список людей, поддержавших идею Мэтью А. Черри, и… логотип бренда косметики для ухода за телом Dove от Unilever, удачно присоединившейся к проекту. Нам же остается поздравить Мэтью А. Черри, его партнера Карен Руперт Толивер и Kickstarter с победой и пожелать дальнейших творческих успехов.