Wandelbots — решение, позволяющее программировать роботов без написания кода

Дрезденские инженеры Wandelbots представили решение, позволяющее программировать роботов без написания кода.

Как сообщается, стартап разработал сенсорную куртку и перчатки, которые позволяют системе на основе машинного обучения отслеживать движения человека в режиме реального времени, моделировать их и отправлять роботизированному механизму в качестве команд. Таким образом, для того, чтобы запрограммировать робота, оператору не нужно уметь писать код, достаточно надеть экипировку с датчиками и совершить необходимое действие, которое затем устройство сможет воспроизводить самостоятельно.

Важно, однако, уточнить, что система учится не сразу, а постепенно — на основе ряда повторных демонстраций, совершенствуясь в результате многократного наблюдения.

«Мы разработали универсальный язык для роботов на основе умной одежды. Любой человек, вне зависимости от его технического или культурного уровня, теперь может обучить любого робота самым естественным, интуитивно понятным способом — посредством демонстрации», — подчеркивает сооснователь стартапа Кристиан Пичник.

При этом инженеры при необходимости также могут корректировать совершаемые системой действия программно. И хотя в таком случае без умения программировать не обойтись, Пичник объясняет, что обычно программирование робота обходится предприятиям примерно в $50 000 и занимает значительное количество времени, тогда как их решение позволяет снизить стоимость работ в 10 — 20 раз, а также в 20 раз сократить затрачиваемое на их выполнение время.

Напоследок отметим, что стартап уже привлек 6 млн евро инвестиций. Одним из партнеров компании стал концерн Volkswagen, на заводе которого в Дрездене в настоящее время проходит тестирование системы.

Источники: TechCrunch, VC