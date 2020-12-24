Warner Bros: Фильм «Mad Max: Furiosa» с Аней Тейлор-Джой в роли молодой Фуриосы выйдет в кинотеатрах 23 июня 2023 года





Киностудия Warner Bros. объявила точную дату премьеры приквела знакового фильма Mad Max: Fury Road / «Безумный Макс: Дорога ярости» с рабочим названием Mad Max: Furiosa / «Безумный Макс: Фуриоса». Картина выйдет в кинотеатрах через два с половиной года — 23 июня 2023 года.

Титульную роль сыграет молодая актриса Аня Тейлор-Джой, популярность которой взлетела до небес благодаря свежему сериалу The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит» от Netflix. В оригинальном фильме роль Фуриосы сыграла Шарлиз Терон и некоторое время создатели приквела всерьез рассматривали возможность взять ее в новый проект, «омолодив» с помощью цифровых технологий. В итоге было принято решение задействовать новую актрису и судя по фильмографии Ани Тейлор-Джой она вполне способна сыграть роль будущей военачальницы Несмертного Джо.

Отметим, что в картине Mad Max: Furiosa не появится Макс Рокотански в исполнении Тома Харди, однако актер воплотит этого героя в будущей картине с рабочим названием Mad Max: The Wasteland / «Безумный Макс: Пустошь». Также вместе с Аней Тейлор-Джой в фильме сыграют Крис Хемсворт (Тор) и Яхья Абдул-Матин II (Черная Манта).

Напомним, что недавнее решение Warner Bros. выпустить все релизы 2021 года на стриминговой платформе HBO Max одновременно с кинотеатрами вызвало яростную критику создателей фильмов и кинотеатральных сетей. Именно поэтому в анонсе о выходе фильма «Безумный Макс: Фуриоса» в 2023 году нет ни слова о фирменной стриминговой платформе.

Источник: Variety