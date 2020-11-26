Warner Bros. официально утвердила Мадса Миккельсена на роль Грин-де-Вальда в фильме «Fantastic Beasts 3» вместо Джонни Деппа

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После достаточно неожиданной отставки Джонни Деппа в Warner Bros. незамедлительно начали искать подходящую замену на роль темного мага Грин-де-Вальда для франшизы «Фантастические звери». Спустя неделю после разрыва появились первые слухи о том, что в кастингах лидирует харизматичный датский актер Мадс Миккельсен, а сегодня данная информация была подтверждена официально.

Голливудское издание Deadline получило соответствующее подтверждение от представителей Warner Bros. Таким образом, Мадс Миккельсен сможет незамедлительно приступить к съемкам фильма Fantastic Beasts 3, которые уже стартовали в студии Warner Bros Studios Leavesden в окрестностях Лондона, в которой снимали все восемь фильмов «Гарри Поттер» и две первые части «Фантастических зверей».

Отметим, что Мадс Миккельсен получил широкую известность благодаря роли серийного маньяка в сериале «Ганнибал Лектер», а также наемного киллера из фильма «Полярный» и отрицательного героя Лё Шиффра из перезапуска бондианы «Казино «Рояль»».

Премьера «Fantastic Beasts 3» была недавно перенесена с 12 ноября 2021 года на 15 июля 2022 года, при этом в более отдаленных планах студии значатся съемки четвертой и пятой часть серии, однако они состоятся только в том случае, если третья часть не провалится в прокате.

Источник: Deadline