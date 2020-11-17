Warner Bros. сняла художественный фильм «Tom & Jerry» / «Том и Джерри» с частичной анимацией, премьера назначена на 5 марта 2021 года [трейлер]

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Компания Warner Bros. решила выпустить полнометражный художественный фильм, в котором главные роли сыграют легендарные «мультяшные» персонажи Том и Джерри, а дополнительные — обычные люди. Сочетание игрового кино и плоской анимации не выглядит откровением со времен фильма «Кто подставил кролика Роджера» (1988), однако в ситуации с нехваткой нового интересного контента семейный фильм такого плана вполне может стать успешным.

По сюжету Джерри переезжает в самый дорогой отель Нью-Йорка накануне «свадьбы века», а свадебная распорядительница (Хлоя Грейс Морец) вынуждена нанять Тома, чтобы избавиться от мышонка. Эпичная война между двумя старыми друзьями грозит уничтожением ее карьеры, свадьбы и, возможно, самого отеля. Но вскоре появляется еще большая проблема — амбициозный коллега планирует заговор против них троих, так что положительным героям придется объединиться…





В картине сыграли Хлоя Грейс Морец («Пипец», «Семейка Адамс»), Майкл Пенья («Человек-муравей»), Кен Джонг («Мальчишник») и другие. Режиссером картины «Tom & Jerry» / «Том и Джерри» выступил Тим Стори, снявший комедийные боевики «Совместная поездка» / Ride Along (две части) и «Шафт» / Shaft.

Премьера фильма «Tom & Jerry» / «Том и Джерри» назначена на 5 марта 2021 года.

Источник: Warner Bros.