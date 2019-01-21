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WhatsApp отныне разрешает пересылать сообщения только пяти контактам
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WhatsApp отныне разрешает пересылать сообщения только пяти контактам

WhatsApp отныне разрешает пересылать сообщения только пяти контактам

Руководство мессенджера WhatsApp приняло решение сократить количество людей или групп, которым можно переслать (forward) одно и то же сообщение, до пяти. Раньше одно сообщение можно было переслать 20 контактам.

Стоит подчеркнуть, что данное ограничение изначально было введено только на территории Индии. Поводом для его установления послужила серия линчеваний, к которым привела ложная информация, распространяемая через мессенджер: из-за массовых рассылок о «похищениях» детей местные жители собирались в толпы и нападали на «подозреваемых».

В конечном итоге компания признала эксперимент успешным и решила распространить ограничение на всех пользователей «в целях глобальной борьбы с распространением фейковых новостей».

Напоследок отметим, что в июле 2018 года WhatsApp купил полосу в крупных индийских газетах и разместил там инструкцию по распознаванию фальшивых новостей.

А в конце года компания рассказала при помощи ТВ-рекламы о вреде слухов.

Источники: VC, Reuters

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