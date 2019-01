WhatsApp отныне разрешает пересылать сообщения только пяти контактам

Руководство мессенджера WhatsApp приняло решение сократить количество людей или групп, которым можно переслать (forward) одно и то же сообщение, до пяти. Раньше одно сообщение можно было переслать 20 контактам.

Стоит подчеркнуть, что данное ограничение изначально было введено только на территории Индии. Поводом для его установления послужила серия линчеваний, к которым привела ложная информация, распространяемая через мессенджер: из-за массовых рассылок о «похищениях» детей местные жители собирались в толпы и нападали на «подозреваемых».

В конечном итоге компания признала эксперимент успешным и решила распространить ограничение на всех пользователей «в целях глобальной борьбы с распространением фейковых новостей».

Напоследок отметим, что в июле 2018 года WhatsApp купил полосу в крупных индийских газетах и разместил там инструкцию по распознаванию фальшивых новостей.

«Question information that upsets you», says WhatsApp’s full-page advertisements. Clearly the solution to declining newspaper ad revenues in India will come from how we tackle our digital fake news crisis. pic.twitter.com/3h5XyJeMIr

— Anuj Srivas (@AnujSrivas) 10 июля 2018 г.