«Xiaomi Mi 10 — с легким доступом к приложениям Google». Xiaomi подтрунивает над Huawei





Производители смартфонов нередко используют устройства конкурентов, чтобы выделиться на их фоне. Иногда в ход идёт даже тонкий троллинг. Мы неоднократно могли видеть, как нечто подобное компания Huawei проделывает с Samsung или Apple. Но теперь и сама Huawei стала объектом троллинга со стороны другого китайского бренда – Xiaomi.

Недавно компания Xiaomi представила в Европе глобальные версии смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro. И как оказалось, на розничной коробке старшей модели красуется надпись «с лёгким доступом к приложениям Google, которые вы используете чаще всего». Она разместилась прямо под названием модели. Тем самым один китайский бренд прямо указывает, что её смартфоны обеспечивают возможность установки и использования приложений и сервисов Google, а покупатели смартфонов другого китайского бренда ограничены в такой возможности (хотя прямо название конкурирующего бренда не упоминается). Тем не менее, это прямая маркетинговая стратегия, нацеленная на Huawei, чьи смартфоны являются достаточно популярными в Европе.

Напомним, недавно представленная линейка смартфонов Huawei P40 лишена поддержки мобильных сервисов Google и не позволяет устанавливать приложения поискового гиганта. Несмотря на наличие некоторых альтернатив, некоторые пользователи всё же могут отказаться от мобильных устройств Huawei в пользу аппаратов других брендов. И Xiaomi надеется привлечь внимание таких потенциальных покупателей к своим флагманским смартфонам. Добавим, модели Xiaomi Mi 10 Pro и Huawei P40 Pro имеют одинаковую стартовую цену на уровне €999 и являются конкурентами в ряде аспектов.

Источник: gizmochina