«Я в Twitter vs я в других соцсетях»: соцсеть Twitter использует мемы о самой себе в качестве наружной рекламы

Соцсеть Twitter запустила креативную рекламную кампанию: в качестве наружной рекламы на станциях метро Сан-Франциско и Нью-Йорка она разместила скриншоты шуточных постов пользователей на тему того, какие они в других соцсетях и какие в Twitter.

Кампания продлится до 9 августа. В общей сложности в рекламу будет «обращен» 31 твит.

me on twitter vs me on linkedin pic.twitter.com/9k6OZaIGGx

— tina (@tinerthewiener) October 27, 2018