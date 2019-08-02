«Я в Twitter vs я в других соцсетях»: соцсеть Twitter использует мемы о самой себе в качестве наружной рекламы

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Соцсеть Twitter запустила креативную рекламную кампанию: в качестве наружной рекламы на станциях метро Сан-Франциско и Нью-Йорка она разместила скриншоты шуточных постов пользователей на тему того, какие они в других соцсетях и какие в Twitter.

Кампания продлится до 9 августа. В общей сложности в рекламу будет «обращен» 31 твит.

me on twitter vs me on linkedin pic.twitter.com/9k6OZaIGGx — tina (@tinerthewiener) October 27, 2018

Me on instagram vs Me on Twitter pic.twitter.com/sE0bS1HCy7 — Sarah Cooper (@sarahcpr) May 8, 2019

Как пишет издание Creative Blog, таким образом Twitter хочет подчеркнуть свои преимущества в сравнении с другими сервисами — Instagram, LinkedIn, Facebook.

«Рекламная кампания призвана донести мысль о том, что Twitter — это место, в котором пользователи отдыхают, рассказывают анекдоты и перестают относиться к себе излишне серьезно, приукрашивать и притворяться; что в Twitter — все по-честному», — подчеркивает издание.

Примеры постов, которые также будут использованы в качестве наружной рекламы.

Источник: Creative Blog