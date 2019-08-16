Як тобі таке, Квентіне Тарантіно? Трейлер і кадри зі зйомок «Екс» — кримінального бойовика про групу молодих патріотів з Галичини





У мережі з’явився перший трейлер «Екс» — українського кримінального бойовика про групу молодих українських патріотів з Галичини, які готують так званий «екс» (експропріаційний акт) – пограбування поштового відділення. Фільм знято компанією «Т.Т.М.» за підтримки Держкіно, а дистриб’ютором картини стала компанія «Кіноманія».

Що цікаво, «Екс», який мимоволі асоціюється з культовим кримінальним детективом «Кримінальне чтиво» відомого американського режисера Квентіна Тарантіно – це фільм на реальних подіях (йдеться про пограбування пошти у містечку Городок (тоді Грудек Ягелонські) 1932 року).

Події стрічки «Екс» відбуваються у 1932 році на Галичині. Четверо українських підпільників УВО (української військової організації) на прізвиська Чорний, Зюк, Явір та Терен планують пограбування для потреб опору. Проте все йде не за планом, і ретельно розроблена операція перетворюється на криваву бійню. Частина бійців гине під час нападу, решту переслідує польська поліція. Ланцюг фатальних подій призводить до засудження та страти молодих революціонерів. Але поразка обертається перемогою – визвольний рух на Львівщині набирає нових обертів.

Оскільки події розгортаються на Галичині, режисер стрічки Сергій Лисенко шукав акторів передусім у цьому регіоні. Майже для всіх виконавців головних ролей участь у фільмі «Екс» стала дебютом у кінематографі. Виконавцем ролі Чорного став Орест Пастух, Явора – Віталій Гордієнко, а Зюка та Терена зіграли Роман Кривдик та Василь Колісник.

Оператором стрічки виступив Сергій Михальчук, лауреат кінофестивалів у Берліні і Сан-Себастьяні. Художник-постановник Влад Одуденко відзначався роботою над фільмами «Поводир», «Плем’я», «Сторожова застава», «Дике поле» та «Крути 1918».

Прем’єра «Екс» запланована на 23 січня 2020 року.