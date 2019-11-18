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Японцы показали четвероногого робота, способного забираться по вертикальным лестницам

Японцы показали четвероногого робота, способного забираться по вертикальным лестницам

Японцы показали четвероногого робота, способного забираться по вертикальным лестницам


Японские инженеры из Токийского столичного университета создали четвероногого робота, способного ходить по горизонтальным поверхностям и взбираться по вертикальным лестницам, причем он самостоятельно распознает поручни лестницы перед собой. Разработка была представлена на конференции IROS 2019, кратко о ней рассказывает IEEE Spectrum.

Как сообщается, разработанное устройство представляет собой 7-килограммового робота, оснащенного простыми захватами, не мешающими ему при ходьбе, но позволяющими взбираться вверх по вертикальным лестницам и продолжать путь наверху. Решение имеет достаточно сложную конструкцию конечностей, каждая из которых обладает пятью степенями свободы. На концах ног располагаются датчики давления и касания, а также подвижный «большой палец», позволяющий захватывать поручень на лестнице.

Для навигации у робота установлено два лазерных дальномера на спине и четыре ToF-камеры на голове с одной степенью свободы. Оба типа датчиков оценивают расстояние перед устройством, посылая лучи и измеряя время, через которое отраженные лучи возвращаются к ним. Данные с разных датчиков объединяются в единое облако точек, а алгоритмы машинного обучения самостоятельно распознают поручни лестницы, рассчитывают оптимальные точки захвата и необходимые движения.

Компоненты робота.

Стоит отметить, что в настоящее время алгоритмы робота не универсальны и их необходимо отдельно обучать для каждой лестницы, но в будущем авторы планируют исправить этот недостаток. Кроме того, на ролике можно видеть, что запись была многократно ускорена, и на самом деле робот двигается крайне медленно.

На фото пошагово запечатлено, как японский робот взбирается по вертикальной лестнице.

Источник: N+1

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