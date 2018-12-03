Японские инженеры представили робота-гуманоида, способного водить обычный автомобиль

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Инженеры из Токийского университета, которые уже несколько лет создают роботов со строением, похожим на человеческое, представили робота, способного водить обычный автомобиль.

На демонстрационном видео ниже видно, как человекоподобный робот управляет одноместным электромобилем Toyota COMS, органы управления которого не были подвергнуты модификации. Во время езды гуманоид самостоятельно нажимает ногами на педали газа и тормоза, а также управляет направлением движения, поворачивая руль.

Помимо этого, разработчики оснастили робота системой обнаружения препятствий перед автомобилем и продемонстрировали ее работу с помощью пешехода, остановившегося на пути движения автомобиля. Стоит отметить, что, хотя гуманоид все же остановился после обнаружения пешехода, ему потребовалось на это достаточно много времени, несмотря на то, что автомобиль двигался крайне медленно.

Источник: N+1