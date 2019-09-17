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Японский телекоммуникационный псевдоспутник HAWK30 совершил первый полет

Японский телекоммуникационный псевдоспутник HAWK30 совершил первый полет

Японский телекоммуникационный псевдоспутник HAWK30 совершил первый полет


Японская компания HAPSMobile 11 сентября 2019 года провела первые летные испытания перспективного псевдоспутника HAWK30, который планируется использовать в качестве летающего телекоммуникационного ретранслятора. Согласно сообщению компании, первый полет аппарата состоялся в Калифорнии на базе Летно-исследовательского центра имени Армстронга NASA.

Отметим, что псевдоспутниками принято называть беспилотники с очень большой продолжительностью полета, которая обычно составляет несколько месяцев. Для обеспечения большой продолжительности полета псевдоспутники делают из очень легких материалов, а их бортовые системы запитывают от аккумуляторов и солнечных батарей.

Во время первого полета специалисты проверяли надежность бортовых систем беспилотника HAWK30 и его управляемость. Состоявшиеся испытания признаны успешными. Другие подробности о первом полете аппарата не раскрываются, указывается лишь, что устройство было видно с земли, следовательно, агрегат поднялся на относительно небольшую высоту.

Разработка псевдоспутника HAWK30 ведется с 2017 года. Размах крыла аппарата составляет 78 метров. Согласно проекту, он сможет выполнять полеты на высоте 20 тысяч метров на скорости до 110 километров в час. На HAWK30 разработчики планируют установить оборудование сотовой связи, с которым смогут поддерживать связь не только наземные терминалы, но и обычные абонентские смартфоны. Питание для 10 моторов, а также полезной нагрузки обеспечат солнечные панели, установленные на крыльях устройства.

Диаметр зоны покрытия ретрансляционного оборудования на борту HAWK30, согласно заявлению разработчиков, составит 200 километров. Следующий тестовый полет аппарата, в рамках которого он поднимется в стратосферу, запланирован на март 2020 года. Коммециализировать разработку японские инженеры планируют к 2023 году. Предполагается, что решение позволит покрыть стабильной мобильной связью сельские регионы, горную местность, отдаленные острова, а также развивающиеся государства. Кроме того, «летающие сотовые вышки» обеспечат связь во время стихийных бедствий.

«Конечная цель HAPSMobile — преодолеть цифровое неравенство в мире, покрыв мобильной связью регионы, которые в настоящее время испытывают проблемы с телекоммуникационной инфраструктурой», — отметили японские инженеры.

Источник: N+1

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