Японский телекоммуникационный псевдоспутник HAWK30 совершил первый полет

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Японская компания HAPSMobile 11 сентября 2019 года провела первые летные испытания перспективного псевдоспутника HAWK30, который планируется использовать в качестве летающего телекоммуникационного ретранслятора. Согласно сообщению компании, первый полет аппарата состоялся в Калифорнии на базе Летно-исследовательского центра имени Армстронга NASA.

Отметим, что псевдоспутниками принято называть беспилотники с очень большой продолжительностью полета, которая обычно составляет несколько месяцев. Для обеспечения большой продолжительности полета псевдоспутники делают из очень легких материалов, а их бортовые системы запитывают от аккумуляторов и солнечных батарей.

Во время первого полета специалисты проверяли надежность бортовых систем беспилотника HAWK30 и его управляемость. Состоявшиеся испытания признаны успешными. Другие подробности о первом полете аппарата не раскрываются, указывается лишь, что устройство было видно с земли, следовательно, агрегат поднялся на относительно небольшую высоту.

Разработка псевдоспутника HAWK30 ведется с 2017 года. Размах крыла аппарата составляет 78 метров. Согласно проекту, он сможет выполнять полеты на высоте 20 тысяч метров на скорости до 110 километров в час. На HAWK30 разработчики планируют установить оборудование сотовой связи, с которым смогут поддерживать связь не только наземные терминалы, но и обычные абонентские смартфоны. Питание для 10 моторов, а также полезной нагрузки обеспечат солнечные панели, установленные на крыльях устройства.

Диаметр зоны покрытия ретрансляционного оборудования на борту HAWK30, согласно заявлению разработчиков, составит 200 километров. Следующий тестовый полет аппарата, в рамках которого он поднимется в стратосферу, запланирован на март 2020 года. Коммециализировать разработку японские инженеры планируют к 2023 году. Предполагается, что решение позволит покрыть стабильной мобильной связью сельские регионы, горную местность, отдаленные острова, а также развивающиеся государства. Кроме того, «летающие сотовые вышки» обеспечат связь во время стихийных бедствий.

«Конечная цель HAPSMobile — преодолеть цифровое неравенство в мире, покрыв мобильной связью регионы, которые в настоящее время испытывают проблемы с телекоммуникационной инфраструктурой», — отметили японские инженеры.

Источник: N+1